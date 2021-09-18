"Барселона" нацелилась на трансфер звездного футболиста "Манчестер Сити"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Ресурс "Sport.es" сообщил о желании "Барселоны" оформить трансфер вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, передает УНН.
Детали
Каталонский клуб еще во время летнего трансферного окна пытался получить звездного футболиста, обменяв его на одного из своих игроков или оформив аренду Стерлинга. Но сделка не была оформлена.
Однако сейчас уже Стерлинг оказался заинтересованным сменить клуб, чтобы иметь больше игровой практики. И “Барселона” для этого одним из лучших вариантов.
В текущем сезоне Стерлинг сыграл в пяти матчах Английской премьер-лиги и забил один мяч.
Дополнение
Контракт англичанина с клубом действителен еще два сезона. 26-летнего Рахима оценивают в 90 млн. евро по данным портала “Transfermarkt” (входит в топ-15 самых дорогих футболистов мира).