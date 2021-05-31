Банкрутство “Укрзалізниці”: зобов’язання компанії за кредитами на 17 млрд грн перевищили її активи

Деталі

У цьому документі йдеться, що станом на 31 грудня 2020 року поточні зобовязання “Укрзалізниці” перевищували поточні її активи на 17 млрд грн.

Ситуацію пояснили наближенням строків погашення поточної частини довгострокових процентних кредитів та запозичень, а також девальвацією гривні щодо іноземних валют внаслідок погіршення економічної ситуації в Україні.

“Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року балансова вартість короткострокових процентних кредитів та позик складала 16 398 153 000 грн та 14 498 640 000 грн відповідно”, - заявлено у звіті.

При цьому “Укрзалізниця” декларує такі антикризові заходи: обмеження залізничників у зарплаті, розпроджа майна залізниці та спроба платити нижчі податки на землю.

У структурі запозичень “Укрзалізниці” за 2020 рік найбільшу частку становлять єврооблігації (20 млрд грн), банківські кредити (13,7 млрд грн) та інші запозичення (505 млн).

Що стосується кредитних ставок, то Президент Зеленський вказував на 10-12% кредитної ставки запозичень.

"Укрзалізниця" має кредитну заборгованість у сотні мільйонів доларів... Вони брали кредити під 10-12%. На цьому заробляла та чи інша "прокладка" між банком - тим чи іншим - і "Укрзалізницею"... Тому одна з причин - накопичення кредитів із дуже високою ставкою", - казав президент.

Та виявилось, що такі ставки були лише у доларах. У гривні запозичення 2020 року були за ставкою 10-16%, а у 2019 році взагалі ставка доходила до 20%.

Попри критичні економічні показники “Укрзалізниці” керівництво державної компанії та члени Наглядової Ради продовжували нараховувати собі мільйоні винагороди та премії.

“Провідним управлінським персоналом вважається правління АТ “Укрзалізниця” у складі 6 осіб та Наглядова Рада у складі 5 осіб станом на 31 грудня.

У 2020 та 2019 роках винагороди правлінню АТ “Укрзалізниця” складалися в основному із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій та становили 53 018 000 грн та 71 417 000 грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 000 грн (2019 рік: 43 425 000 грн), - зазначено у звіті “Укрзалізниці”.

Доповнення

У Верховній Раді під головуванням народного депутата від фракції “Слуга народу” Юлії Гришиної продовжує працювати Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану “Укрзалізниці”. ТСК вже домоглася звільнення неефективного керівництва компанії та членів Наглядової Ради, яких переоберуть найближчим часом. Також ТСК вказала на незадовільну роботу НАБУ з протидії корупції в “Укрзалізниці” та наполегливо рекомендувала керівнику бюро Артему Ситнику організувати роботу підлеглих так, аби детективи зі спеціального відділу розслідування корупції в “Укрзалізниці” могли займатися своїми прямими обов’язками, а не сторонніми справами.

Раніше УНН повідомляв, що головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов замість розслідування корупції в “Укрзалізниці” відвідував оплачувані фондом “Відродження” Джорджа Сороса тренінги, розробляв для них мобільні застосунки, а також проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

Крім того, цей детектив розслідував справу “Роттердам+”, яку САП на днях вчетверте закрила через відсутність доказів вини.