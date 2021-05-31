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Банкротство "Укрзализныци": обязательства компании по кредитам на 17 млрд грн превысили ее активы

Киев • УНН

 • 23152 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. На своей крайней пресс-конференции Президент Владимир Зеленский объяснил банкротство "Укрзализныци" схемами на взятии кредитов. УНН проанализировал финансовый отчет государственной компании в этой части за 2020 год.

Банкротство "Укрзализныци": обязательства компании по кредитам на 17 млрд грн превысили ее активы

Детали

В этом документе говорится, что по состоянию на 31 декабря 2020 года текущие обязательства "Укрзализныци" превышали текущие ее активы на 17 млрд грн.

Ситуацию объяснили приближением сроков погашения текущей части долгосрочных процентных кредитов и займов, а также девальвацией гривны относительно иностранных валют вследствие ухудшения экономической ситуации в Украине.

"По состоянию на 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года балансовая стоимость краткосрочных процентных кредитов и займов составляла 163 98 153 000 грн и 14 498 640 000 грн соответственно", - заявлено в отчете.

При этом "Укрзализныця" декларирует такие антикризисные меры: ограничение железнодорожников в зарплате, розпроджа имущества железной дороги и попытка платить низкие налоги на землю.

В структуре заимствований "Укрзализныци" за 2020 год наибольшую долю составляют еврооблигации (20 млрд грн), банковские кредиты (13,7 млрд грн) и другие заимствования (505 млн).

Что касается кредитных ставок, то Президент Зеленский указывал на 10-12% кредитной ставки заимствований.

"Укрзализныця" имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов... Они брали кредиты под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная "прокладка" между банком - тем или иным - и "Укрзализныцей"... Поэтому одна из причин - накопления кредитов с очень высокой ставкой", - сказал президент.

Но оказалось, что такие ставки были только в долларах. В гривне заимствования в 2020 году были по ставке 10-16%, а в 2019 году вообще ставка доходила до 20%.

Несмотря на критические экономические показатели "Укрзализныци" руководство государственной компании и члены Наблюдательного Совета продолжали начислять себе миллионные вознаграждения и премии.

"Ведущим руководством считается правления АО "Укрзализныця" в составе 6 человек и Наблюдательный совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря.

В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзализныця" состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составили 20 676 000 грн (2019 год: 43 425 000 грн), - говорится в отчете "Укрзализныци".

Дополнение

В Верховной Раде под председательством народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной продолжает работать Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци". ВСК уже добилась увольнения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного Совета, которых переизберут в ближайшее время. Также ВСК указала на неудовлетворительную работу НАБУ по противодействию коррупции в "Укрзализныце" и настоятельно рекомендовала руководителю бюро Артему Сытнику организовать работу подчиненных так, чтобы детективы из специального отдела по расследованию коррупции в "Укрзализныце" могли заниматься своими прямыми обязанностями, а не посторонними делами.

Ранее УНН сообщал, что главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов вместо расследования коррупции в "Укрзализныце" посещал оплачиваемые фондом "Возрождение" Джорджа Сороса тренинги, разрабатывал для них мобильные приложения, а также проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, этот детектив расследовал дело "Роттердам+", которое САП на днях в четвертый раз закрыла из-за отсутствия доказательств вины.

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