Банківські термінали тестово запустять на касах у метро Києва

"Завтра в касах на "Майдані", "Хрещатику" та "Льва Толстого" тестово запускаємо банківські термінали. Скоро в метро можна буде без кешу", - йдеться у повідомленні КП у Twitter.

Нагадаємо, у київському метро запустили нову систему інформування на екранах.