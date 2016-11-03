Банківські термінали тестово запустять на касах у метро Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Банківські термінали завтра тестово запустять на касах трьох станцій столичного метрополітену - "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Льва Толстого", передає УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".
"Завтра в касах на "Майдані", "Хрещатику" та "Льва Толстого" тестово запускаємо банківські термінали. Скоро в метро можна буде без кешу", - йдеться у повідомленні КП у Twitter.
Нагадаємо, у київському метро запустили нову систему інформування на екранах.