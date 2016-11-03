Банковские терминалы тестово запустят на кассах в метро Киева

"Завтра в кассах на "Майдане", "Крещатике" и "Льва Толстого" тестово запускаем банковские терминалы. Скоро в метро можно будет ездить без кэша", - говорится в сообщении КП в Twitter.

Напомним, в киевском метро запустили новую систему информирования на экранах.