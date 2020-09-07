Банкіри про рішення у справі "Суркісів-Привата": це беззаконня під прикриттям закону

Зокрема, на думку президента інвестиційної групи “Універ” Тараса Козака, рішення суду спричинить за собою відтік інвестицій з України.

“Позитивно вплинути це рішення на інвестклімат не може, тому що це не верховенство права, а зловживання ним. Адже звідки взялися кошти Суркісів, а саме шести офшорів, які представляють їх інтереси? Це кредит Приватбанку, який був виданий цим компаніям під певну процентну ставку. Отримавши кошти в кредит, компанії поклали їх на депозит і отримали по ньому значно вищу ставку, ніж по кредиту.

Юридично нібито нормально, а реально — це схематоз. І суд не прийняв це до уваги, а враховував тільки інформацію про те, що ці кошти Приватбанк не повернув, а вони пішли в bail-in. Це не може вважатися правосуддям”, — заявив він.

Козак вважає, що подібним рішенням судді продемонстрували антинародну позицію.

“Якщо суд і надалі дозволятиме собі не дивитися по суті, а вирішувати щось формально, то це не буде захищати інтереси інвесторів, громадян і т.д. Це буде просто свавілля під прикриттям закону”, — додав він.

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У свою чергу, гендиректор інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа чекає рішення Верховного суду.

“А коментувати те, що ще будуть оскаржувати, я не бачу сенсу.

Насправді в процесі визначення пов’язаних осіб дійсно є купа питань, зокрема, у справі Суркісів та інших. І хоча в цій справі немає чіткої межі між чорним і білим, всі ці речі випливають з недовіри до судової системи країни”, — додав він.

Директор з розвитку “Української біржі” Олексій Сухоруков переконаний, що рішення Печерського суду буде оскаржене.

“Я думаю, що, незважаючи на якийсь політичний крах, рішення все одно буде оскаржене і справу розглядатиме ще не одна інстанція, але я б поки застеріг робити якісь далекосяжні висновки”, — підкреслив він.

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Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів.

У банку, НБУ, Мінфін України наказом від Мін’юсті відразу ж заявили про наміри оскаржити рішення. Уточнювалося, що прийнято воно з порушеннями і без розгляду по суті.

У Мін’юсті вже ініціювали законопроект, прийняття якого має заборонити здійснення виплат на користь офшорів Суркісів, і його реєстрація в парламенті очікується найближчим часом.

Також нагадаємо, НАБУ відкрило справу за спроби заволодіти майном “Привату”. У ньому фігурують офшори Суркісів.