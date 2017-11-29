Банкір назвав причину стримування економічного зростання в країні

"Підприємства намагаються спотворити або приховати ряд факторів, через що банк не знає реальний стан справ компанії, а часом навіть її реальних власників. Видавати кредит такому підприємству безвідповідально і ризиковано. Це привід до того, що стримується кредитування і економічне зростання", - пояснив він.

Фахівець упевнений в тому, що змінити ситуацію можна шляхом поліпшення бізнес-клімату в країні, а також покращуючи аналітичні (статистичні) дані. Банкам потрібна якісна не тільки мікро, але і макростатистика. Це дозволить, в тому числі і банкам, відрізняти важливу інформацію від другорядної.

"Завдяки якісній статистиці, погляд банків на малий і середній бізнес буде поліпшуватися", - завершив Дробот.

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