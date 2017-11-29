Банкир назвал причину сдерживания экономического роста в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Без качественных достоверных данных банки не могут выдавать кредиты предприятиям, в результате чего сдерживается кредитование и, как следствие, экономический рост. Об этом заявил Сергей Дробот, представитель Независимой ассоциации банков Украины на круглом столе "Статистика МСП и экономическая политика", передает корреспондент УНН.
"Предприятия стараются исказить или скрыть ряд факторов, из-за чего банк не знает реальное положение дел компании, а порой даже ее реальных владельцев. Выдавать кредит такому предприятию безответственно и рискованно. Это привод к тому, что сдерживается кредитование и экономический рост", - пояснил он.
Специалист уверен в том, что изменить ситуацию можно путем улучшения бизнес-климата в стране, а также улучшая аналитические (статистические) данные. Банкам нужна качественная не только микро, но и макростатистика. Это позволит, в том числе и банкам, отличать важную информацию от второстепенной.
"Благодаря качественной статистике, взгляд банков на малый и средний бизнес будет улучшаться", - заключил Дробот.
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