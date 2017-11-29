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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20275 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35396 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103726 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 111856 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133206 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107130 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108602 просмотра

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Банкир назвал причину сдерживания экономического роста в стране

Банкир назвал причину сдерживания экономического роста в стране

Киев  •  УНН

 • 50244 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Без качественных достоверных данных банки не могут выдавать кредиты предприятиям, в результате чего сдерживается кредитование и, как следствие, экономический рост. Об этом заявил Сергей Дробот, представитель Независимой ассоциации банков Украины на круглом столе "Статистика МСП и экономическая политика", передает корреспондент УНН.

"Предприятия стараются исказить или скрыть ряд факторов, из-за чего банк не знает реальное положение дел компании, а порой даже ее реальных владельцев. Выдавать кредит такому предприятию безответственно и рискованно. Это привод к тому, что сдерживается кредитование и экономический рост", - пояснил он.

Специалист уверен в том, что изменить ситуацию можно путем улучшения бизнес-климата в стране, а также улучшая аналитические (статистические) данные. Банкам нужна качественная не только микро, но и макростатистика. Это позволит, в том числе и банкам, отличать важную информацию от второстепенной.

"Благодаря качественной статистике, взгляд банков на малый и средний бизнес будет улучшаться", - заключил Дробот.

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