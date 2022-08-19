Банки вже пропонують депозити під 15-20%: НБУ прогнозує збереження високих ставок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Банки в Україні почали пропонувати населенню розмістити депозити під 15-20% річних, і в НБУ очікують, що високі ставки збережуться ще кілька років, пише УНН.
Так, у червні НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Це означає, що банкам стало дорожче брати кредити в НБУ, тож вони стали активніше залучати кошти в населення.
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"Для цього багато банків вже підвищили ставки за депозитами до рівня 15-20% і цей процес триває. Також зросли ставки й за державними облігаціями, які продає уряд. НБУ очікує, що доволі високі ставки в гривні за депозитами та цінними паперами зберігатимуться й упродовж наступних років", - повідомили у НБУ.
Деталі
Як пояснили у Нацбанку, вищі ставки в гривні необхідні для того, щоб захистити вкладників від інфляції. Це також допоможе підтримувати стійкість і довіру до гривні в умовах війни та післявоєнного відновлення.
Водночас зазначається, що уряд продовжуватиме програму пільгового кредитування бізнесу з компенсацією високих ставок. "Це стримуватиме подорожчання кредитів та стимулюватиме кредитування", - пояснюють у НБУ.
Такі кредити, наприклад, отримували аграрії для проведення посівної.
Також у Нацбанку очікують запуск програми пільгового кредитування на придбання житла.
Доповнення
Ставки за іпотечними кредитами у банках в Україні знизилися на тлі війни як на первинному, так і на вторинному ринку.