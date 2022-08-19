Банки уже предлагают депозиты под 15-20%: НБУ прогнозирует сохранение высоких ставок

Так, в июне НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%. Это означает, что банкам стало дороже брать кредиты у НБУ, поэтому они стали активнее привлекать средства у населения.

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"Для этого многие банки уже повысили ставки по депозитам до уровня 15-20% и этот процесс продолжается. Также выросли ставки и по государственным облигациям, которые продает правительство. НБУ ожидает, что достаточно высокие ставки в гривне по депозитам и ценными бумагами будут сохраняться и в течение следующих лет", - сообщили в НБУ.

Детали

Как пояснили в Нацбанке, более высокие ставки в гривне необходимы для того, чтобы оградить вкладчиков от инфляции. Это также поможет поддерживать стойкость и доверие к гривне в условиях войны и послевоенного восстановления.

В то же время отмечается, что правительство будет продолжать программу льготного кредитования бизнеса с компенсацией высоких ставок. "Это будет сдерживать удорожание кредитов и стимулировать кредитование", - объясняют в НБУ.

Такие кредиты, например, получали аграрии для проведения посевной.

Также в Нацбанке ожидают запуск программы льготного кредитования на приобретение жилья.

Дополнение

Ставки по ипотечным кредитам в банках в Украине снизились на фоне войны как на первичном, так и на вторичном рынке.