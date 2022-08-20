Банки отримали право продавати клієнтам банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Національний банк України відсьогодні надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях. Про це повідомила пресслужба НБУ, передає УНН.
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Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року.
Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
Як зазначили в НБУ, такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України. За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.
Раніше банки мали змогу продавати клієнтам банківські метали лише в тих відділеннях, які розташовані на територіях, які перебували під загрозою окупації.
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
Національний банк України очікує, що друк грошей, до якого вдалися для фінансування бюджетних видатків на тлі війни, поступово скорочуватимуть.