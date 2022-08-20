Банки получили право продавать клиентам банковские металлы

Детали

Банки осуществляют указанную продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года.

Дополнительно к этому остатку включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продаж по всем банковским металлам с физической поставкой, рассчитываемый в тройских унциях по каждому из металлов отдельно, начиная с 19 августа 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.

Как отметили в НБУ, такие операции не будут оказывать давление на международные резервы Украины. По оценкам Национального банка, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

Ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, расположенных на территориях, которые находились под угрозой оккупации.

Кроме того, для однозначной трактовки норм постановления Национальный банк уточнил, что банки при продаже безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.

Напомним

Национальный банк Украины ожидает, что печать денег, к которой прибегли для финансирования бюджетных расходов на фоне войны, будут постепенно сокращаться.