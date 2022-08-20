Банки получили право продавать клиентам банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Национальный банк Украины с сегодняшнего дня предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает УНН.
Детали
Банки осуществляют указанную продажу в пределах остатка банковских металлов в кассе банка по состоянию на 19 августа 2022 года.
Дополнительно к этому остатку включается объем превышения покупки банковских металлов с физической поставкой над объемом их продаж по всем банковским металлам с физической поставкой, рассчитываемый в тройских унциях по каждому из металлов отдельно, начиная с 19 августа 2022 года и в течение последующих операционных/рабочих дней.
Как отметили в НБУ, такие операции не будут оказывать давление на международные резервы Украины. По оценкам Национального банка, такое решение будет способствовать дальнейшей стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка благодаря частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.
Ранее банки имели возможность продавать клиентам банковские металлы только в тех отделениях, расположенных на территориях, которые находились под угрозой оккупации.
Кроме того, для однозначной трактовки норм постановления Национальный банк уточнил, что банки при продаже безналичной иностранной валюты гражданам с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев могут устанавливать курс этой операции самостоятельно.
Национальный банк Украины ожидает, что печать денег, к которой прибегли для финансирования бюджетных расходов на фоне войны, будут постепенно сокращаться.