Банда здирників у Черкасах стягувала "податок" за користування мостом

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Правоохоронці затримали у Черкасах злочинне угруповання, яке брало кошти у підприємців за проїзд негабаритного вантажу через міст над Дніпром. Про це повідомила пресс-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

“За сприяння працівників департаменту безпеки ПАТ „Укрзалізниця“ управління захисту економіки Національної поліції України в Черкаській області затримало злочинну групу, яка брала кошти у підприємців за проїзд негабаритного вантажу через міст над Дніпром”, — йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, до злочинної групи входили працівники виробничого підрозділу “Знам’янський загін воєнізованої охорони” служби воєнізованої охорони регіональної філії “Одеська залізниця”, яка з вересня 2017 року брала з підприємців від 150 грн до 450 грн за проїзд негабаритного вантажу через міст, що знаходиться на виїзді з міста Черкаси.

За даним факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Її санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 червня військова прокуратура затримала ТВО директора Ніжинського заводу озброєння за підозрою у вимаганні хабара 10 тисяч гривень.

Раніше за продаж установки до бойового вертольота до 5 років позбавлення волі було засуджено двох керівників “Авіакону”.

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