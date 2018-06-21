В.о. директора Ніжинського заводу озброєння погорів на хабарі

“Затримано тимчасово виконуючого обов’язки директора ДП „Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння“ та посередника після отримання останніми неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що неправомірну вигоду ТВО директора ДП “Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння” вимагав та отримав від звільненого працівника заводу у змові з військовослужбовцем однієї з військових частин Збройних Сил України за видачу довідки про заборгованість з виплати заробітної плати. Така довідка є необхідною для звернення до суду та підтримання позовних вимог в суді на користь звільненого працівника.

Підозрюваних затримано близько 12:00 четверга, 21 червня 2018 року, у службовому кабінеті ТВО директора підприємства. Отримані як неправомірна вигода гроші вилучено під час обшуку із сейфу керівника заводу. Тривають невідкладні слідчі дії.



Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво), обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення від посади та накладення арешту на майно.

Підозрюваному погрожує від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за продаж установки до бойового вертольота до 5 років позбавлення волі засуджено двох керівників “Авіакону”.