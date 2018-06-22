Банда вымогателей в Черкассах собирала "налог" за пользование мостом

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Правоохранители задержали в Черкассах преступную группировку, собиравшую средства у предпринимателей за проезд негабаритного груза через мост над Днепром. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", передает УНН.

“При содействии сотрудников департамента безопасности ПАО ”Укрзализныця“ управление защиты экономики Национальной полиции Украины в Черкасской области задержала преступную группу, которая принимала средства у предпринимателей за проезд негабаритного груза через мост над Днепром”, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, в преступную группу входили работники производственного подразделения “Знаменский отряд военизированной охраны” службы военизированной охраны регионального филиала “Одесская железная дорога”, которая с сентября 2017 года брала с предпринимателей от 150 грн до 450 грн за проезд негабаритного груза через мост, который находится на выезде из города Черкассы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 21 июня военная прокуратура задержала ВИО директора Нежинского завода вооружений по подозрению в вымогательстве взятки 10 тысяч гривен.

Ранее за продажу установки к боевому вертолету к 5 годам лишения свободы были осуждены два руководителя “Авиакона”.

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