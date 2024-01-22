Багатоквартирний будинок спалахнув на Харківщині: загинув чоловік та дві жінки

У Харківській області загорівся багатоквартирний будинок. Як повідомили у ДСНС, рятувальники виявили тіла чоловіка та двох жінок, передає УНН.

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За даними ДСНС, пожежа сталась в селищі Краснопавлівка Лозівського району Харківської області. Горіла квартира на 1-му поверсі багатоквартирного двоповерхового житлового будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла трьох осіб: чоловіка та двох жінок.

Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Від ДСНС було залучено 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.