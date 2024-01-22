Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины
Киев • УНН
Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.
В Харьковской области загорелся многоквартирный дом. Как сообщили в ГСЧС, спасатели обнаружили тела мужчины и двух женщин, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, пожар произошел в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. Горела квартира на 1-м этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех человек: мужчины и двух женщин.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС было привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины
Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.
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