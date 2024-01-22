Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
  •  73983 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
  •  100453 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
  •  105533 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
  •  111940 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  113859 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  120149 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  223051 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274246 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  232734 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221570 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Киев  •  УНН

22 январь 2024, 18:59  •  13309 просмотра

Read in English

Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.

В Харьковской области загорелся многоквартирный дом. Как сообщили в ГСЧС, спасатели обнаружили тела мужчины и двух женщин, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, пожар произошел в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. Горела квартира на 1-м этаже многоквартирного двухэтажного жилого дома.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех человек: мужчины и двух женщин.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. От ГСЧС было привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Багатоквартирний будинок спалахнув на Харківщині: загинув чоловік та дві жінки
An apartment building catches fire in Kharkiv region: a man and two women die
Новости по теме

Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

Мужчина и две женщины были найдены мертвыми после пожара в квартире в Харьковской области. Предварительной причиной пожара было признано неосторожное обращение с огнем.

Криминал и ЧП •   •  13309 просмотра
Многоквартирный дом вспыхнул на Харьковщине: погиб мужчина и две женщины

В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Российские военные вывозят технику с железнодорожного вокзала в оккупированном городе Евпатория в Крыму, говорится на видео, опубликованном "Крымским ветром". Как сообщается, информация была оперативно передана Вооруженным силам Украины.

Война •   •  16599 просмотра
В Евпатории военные рф грузят подбитую технику для отправки

Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

В 2023 году украинские прокуроры вернули более 62 тысяч гектаров государственных земель, которые были отчуждены незаконно. Генеральный прокурор Андрей Костин рассказал о многочисленных схемах незаконной передачи земли, отметив системную борьбу с земельными махинациями.

Экономика •   •  15582 просмотра
Прокуроры вернули более 62 000 га незаконно отчужденных земель в 2023 году - Костин

Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь раскритиковал Государственное бюро расследований за использование русского языка во время задержания подозреваемого Романа Гринкевича в Одессе.

Общество •   •  15411 просмотра
Пользуйтесь государственным: языковой омбудсмен сделал замечание ГБР за русский при задержании Романа Гринкевича

Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Во время обстрела Купянска российскими военными погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Прокуратура начала расследование.

Война •   •  20985 просмотра
Вражеский обстрел Купянска: мужчина заживо сгорел в машине, прокуратура начала расследование

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемому по делу о мошенничестве с военным обмундированием на 1 миллиард гривен. Недавно Гринкевич был задержан в Одессе при попытке бегства из страны.

Криминал и ЧП •   •  15541 просмотра
Суд начал заседание по избранию меры пресечения Роману Гринкевичу

Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Война •   •  20334 просмотра
Попали по автобусу: российские войска за сутки восемь раз атаковали Днепропетровскую область

Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Романа Гринкевича, подозреваемого в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, доставили в суд для избрания меры пресечения.

Криминал и ЧП •   •  14759 просмотра
Поставка некачественной одежды для ВСУ: Романа Гринкевича доставили в зал суда

Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

Украина и Польша намерены перезагрузить свои межправительственные отношения, сосредоточившись на равенстве, взаимопомощи, независимости и процветании своих стран. Страны планируют усилить двустороннее сотрудничество, обсуждая такие сферы, как свободное движение товаров, сотрудничество в энергетическом секторе и строительство Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора.

Экономика •   •  19168 просмотра
Туск и Шмыгаль заявили о перезагрузке межправительственных отношений между Украиной и Польшей: каких договоренностей достигли

В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских

Во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в гражданские дома и разрушили несколько квартир и разрушили крыши жилых многоэтажек.

Война •   •  19021 просмотра
В Херсонской ГВА показали разрушенные российскими обстрелами квартиры гражданских