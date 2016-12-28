Багатоповерхівка горіла у Києві

Вчора, 27 грудня о 20:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир на 16 поверсі 16-поверхового житлового будинку по проспекту Оболонський, 1.

По прибуттю вогнеборців було встановлено, що займання сталося на кухні двокімнатної квартири. У ході розвідки було виведено на безпечну відстань мешканця квартири 1943 року народження. Вже о 20:42 вогнеборці повністю загасили пожежу.

Внаслідок займання пошкоджені особисті речі, закопчено стіни та стелю кухні, постраждалих нема.

Ймовірною причиною пожежі є порушення правил пожежної безпеки у побуті