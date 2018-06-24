Бабченко розповів, як живе після "вбивства"

“Мені зараз не можна нічого. Я не можу вийти на вулицю, я не можу зустрітися з ким хочу, я не можу поїхати куди хочу, я не можу робити, що захочу. Я не можу не те, що піти в кафе посидіти з друзями — я не можу навіть вийти в магазин. Їжу мені привозять. Кожен вихід в місто — це спецоперація. Кожна зустріч — десь в закритому приміщенні, обговореному заздалегідь, краще в місці, що охороняється. План перебування в цьому місці розробляється заздалегідь. Зустрічі можливі тільки з невеликою кількістю людей. У мене є дуже стійкі підозри, що в Росії якимось чином отримали доступ до моїх гаджетів і можуть їх читати і слухати, тому переговори про зустріч — окрема спецоперація. Природно, ніхто не може прийти і до мене”, - написав Бабченко.

Також журналіст поскаржився на те, що у його сім’ї нічого не немає. Так як їх евакуювали в терміновому порядку, вони не змогли нічого з собою взяти. Зараз його сім’я користується речами, наданими державою. На роботу Бабченко також вийти не може.

Майбутнє, за словами журналіста, також дуже туманне.

“Я абсолютно не уявляю, що далі. Де я буду далі жити, як я буду далі жити, як буде жити моя дитина, в яку школу він буде ходити, чи зможе він просто вийти погуляти на вулицю без взводу автоматників. Нічого не закінчилося. Розумієте? Нічого ще не закінчилося. Герман на суді говорить, що він організатор тільки однієї з груп. А є ще й інші. Тільки в Києві, за його словами, близько десятка. І це надовго. І це — серйозно. Люди працюють, бабло сюди заходить, зброя заходить, до виборів будуть розхитувати ситуацію однозначно”, - сказав Бабченко.

Нагадаємо, Бабченко опублікував в Facebook орієнтування російських спецслужб на себе.