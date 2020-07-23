Бабак розповів, за яких умов можливе дистанційне навчання школярів

“Ми плануємо, що 1 вересня всі діти підуть у школу. Ми дуже цього хочемо. Зараз, з 1 серпня, буде введений новий варіант адаптивного карантину. Країна буде поділена не тільки по областях, а і по районах. І в кожному районі будуть чотири кольори – зелений, жовтий, помаранчевий, червоний, в залежності від інтенсивності захворюваності”, - сказав Бабак.

За його словами, кожен район буде змінювати свій колір залежно від епідемічної ситуації.

“І коли перейде район в червоний колір, тоді буде жорсткий карантин, тоді будуть закриті школи, всі заклади освіти, транспорт і таке інше. В принципі, якщо всі інші кольори, зелений, жовтий і помаранчевий – то діти ідуть у школу”, - додав Бабак.

Також він наголосив, що наразі чекають, щоб у МОЗ встановили кількісні показники інцидентності, за якими райони будуть змінювати свої кольори.

“Якщо буде в червоній зоні, то звісно в тому районі переводиться на дистанційне навчання”, - сказав Бабак.

Окрім того він додав, що програмами дистанційного навчання займається МОН.

Як повідомляв УНН раніше, уряд продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами — тепер регіони України ділитимуться на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.