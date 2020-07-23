Бабак рассказал, при каких условиях возможно дистанционное обучение школьников

КИЕВ. 23 июля. УНН. После введения в Украине нового адаптивного карантина, с 1 августа, районы будут разделены на четыре зоны - "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В случае перехода района в "красную" зону школьники будут переведены на дистанционное обучение. Об этом УНН рассказал председатель комитета ВР по вопросам образования и науки Сергей Бабак.