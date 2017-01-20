Б.Обама більше нічого не скаже про Росію - М.Захарова
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала зміну влади у США і зазначила, що Барак Обама більше нічого не скаже про Росію. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У світі може статися багато, крім одного: президент Обама більше нічого не скаже про Росію”, — написала М.Захарова.
Раніше М.Захарова заявила, що команда Б.Обами продовжує навіть в останні години перебування при владі завдавати ударів по відносинам Москви і Вашингтона.
Екс-президент США Барак Обама покинув Капітолій у Вашингтоні після інавгурації 45-го президента Дональда Трампа.