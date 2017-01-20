Б.Обама більше нічого не скаже про Росію - М.Захарова

“У світі може статися багато, крім одного: президент Обама більше нічого не скаже про Росію”, — написала М.Захарова.

Раніше М.Захарова заявила, що команда Б.Обами продовжує навіть в останні години перебування при владі завдавати ударів по відносинам Москви і Вашингтона.

Екс-президент США Барак Обама покинув Капітолій у Вашингтоні після інавгурації 45-го президента Дональда Трампа.