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Б.Обама больше ничего не скажет о России - М.Захарова

Б.Обама больше ничего не скажет о России - М.Захарова

Киев • УНН

 • 13425 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смену власти в США и отметила, что Барак Обама больше ничего не скажет о России. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В мире может произойти много, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России", - написала М.Захарова.

Ранее М.Захарова заявила, что команда Обамы продолжает даже в последние часы пребывания у власти наносить удары по отношениям Москвы и Вашингтона.

Экс-президент США Барак Обама покинул Капитолий в Вашингтоне после инаугурации 45-го президента Дональда Трампа.

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