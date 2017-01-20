Б.Обама больше ничего не скажет о России - М.Захарова

"В мире может произойти много, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России", - написала М.Захарова.

Ранее М.Захарова заявила, что команда Обамы продолжает даже в последние часы пребывания у власти наносить удары по отношениям Москвы и Вашингтона.

Экс-президент США Барак Обама покинул Капитолий в Вашингтоне после инаугурации 45-го президента Дональда Трампа.