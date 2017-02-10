Б.Асад прокоментував ідею Д.Трампа щодо створення зон безпеки у Сирії

"Зони безпеки для сирійців можуть бути тільки тоді, коли існують стабільність і безпека, коли немає терористів... Тільки тоді й може бути безпечна зона, яка і буде нашою країною", - заявив Б.Асад.

За його словами, більш життєздатно і практично, а також менш затратно, досягти стабільності, а не створювати безпечні зони. "Це абсолютно нереалістична ідея".

Він зазначив також, що вірить в те, що життя в його країні налагодиться.

"Не будь оптимізму, ми б не змогли боротися ці шість років. Наше основне джерело оптимізму полягає в тому, що ми переможемо терористів і їх господарів, повернемо Сирії стабільність. Але ще більший оптимізм викликає рішучий настрій сирійського народу", - сказав Б.Асад.

За словами сирійського лідера, без "цієї рішучості Сирія в таких важких обставинах не змогла б жити або хоча б виживати. Влада і держструктури не змогли б надавати послуги, виконувати свої функції".

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в’їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.