Б.Асад прокомментировал идею Д.Трампа о создании зон безопасности в Сирии

"Зоны безопасности для сирийцев могут быть только тогда, когда существуют стабильность и безопасность, когда нет террористов ... Только тогда и может быть безопасная зона, которая и будет нашей страной", - заявил Б.Асад.

По его словам, более жизнеспособно и практично, а также менее затратно, достичь стабильности, а не создавать безопасные зоны. "Это абсолютно нереалистичная идея".

Он отметил также, что верит в то, что жизнь в его стране наладится.

"Не будь оптимизма, мы не смогли бороться эти шесть лет. Наша основной источник оптимизма заключается в том, что мы победим террористов и их хозяев, вернем Сирии стабильность. Но еще больший оптимизм вызывает решительный настрой сирийского народа", - сказал Б.Асад .

По словам сирийского лидера, без "этой решимости Сирия в таких тяжелых обстоятельствах не смогла бы жить или хотя бы выживать. Власть и госструктуры не смогли бы оказывать услуги, выполнять свои функции".

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.