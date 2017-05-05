АЗК WOG та PESTO CAFE роздають панакоту у подарунок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Мережа АЗК WOG разом з мережею піцерій PESTO CAFE приготували для своїх гостей солодкий сюрприз — ніжний італійський десерт Панакота. Про це УНН повідомили у компанії WOG.
Щоб скористатися пропозицією, необхідно:
· відвідати ресторан PESTO CАFE в Києві;
· зробити замовлення на суму від 300 грн;
· пред'явити QR-код купона з мобільного додатку WOGPRIDE;
· отримати ніжний десерт у подарунок.
Пропозиція діє тільки для користувачів мобільного додатка.