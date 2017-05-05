АЗК WOG та PESTO CAFE роздають панакоту у подарунок

Щоб скористатися пропозицією, необхідно:

· відвідати ресторан PESTO CАFE в Києві;

· зробити замовлення на суму від 300 грн;

· пред'явити QR-код купона з мобільного додатку WOGPRIDE;

· отримати ніжний десерт у подарунок.

Пропозиція діє тільки для користувачів мобільного додатка.