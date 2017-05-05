АЗК WOG и PESTO CAFE раздают панакоту в подарок
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Сеть АЗК WOG вместе с сетью пиццерий PESTO CAFE приготовили для своих гостей сладкий сюрприз - нежный итальянский десерт Панакота. Об этом УНН сообщили в компании WOG.
Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:
· Посетить ресторан PESTO CАFE в Киеве;
· Сделать заказ на сумму от 300 грн;
· Предъявить QR-код купона с мобильного приложения WOGPRIDE;
· Получить нежный десерт в подарок.
Предложение действует только для пользователей мобильного приложения.