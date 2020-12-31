Азербайджан заявив про початок постачання газу в Європу

"Стратегічна мета Південного газового коридору була досягнута за рахунок початку комерційних поставок азербайджанського газу в Європу по Трансадріатичному газопроводу... Поставка газу на південь Європи з нового джерела не тільки забезпечує споживачів енергією на більш вигідних умовах, сприяє декарбонізації, але і служить для з'єднання континенту з Каспійським регіоном", - сказано в повідомленні.

Так, будівництво Трансадріатичного газопроводу почалося в 2016 році і тривало до жовтня 2020 року, проект обійшовся в 4,5 млрд євро. Загальна протяжність газопроводу - 878 км, газ транспортується з азербайджанського родовища Шах-Деніз.

Як раніше повідомляв УНН, Євросоюз хотів укласти нову угоду про партнерство з Азербайджаном, в тому числі із закупівлі газу, а також брати участь у врегулюванні в Нагірному Карабасі.