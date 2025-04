ЕС выразил заинтересованность в газовом сотрудничестве с Азербайджаном

“ЕС хочет заключить новое амбициозное и всеобъемлющее соглашение по сотрудничеству с Азербайджаном, основанное на соблюдении демократии, прав человека и фундаментальных свобод. Это будет способствовать диверсификации азербайджанской экономики и развитию наших торговых отношений, а также будет способствовать развитию нашего партнерства в самой широкой форме, — заявил Боррель. — ЕС готов поддерживать и формировать долгосрочное урегулирование нагорнокарабахского конфликта в тесном взаимодействии с Минской группой ОБСЕ”.

В свою очередь, еврокомиссар по расширению Оливер Варгели подчеркнул заинтересованность Евросоюза в развитии газового сотрудничества с Азербайджаном. Он в очередной раз напомнил, что Брюссель ожидает получения первых поставок газа из Азербайджана по Южному газовому коридору до конца текущего года, и отметил, что Брюссель изучает возможность продлить этот газотранспортный проект на Западные Балканы.

Согласно итоговому заявлению, участники встречи также обсудили процесс реформ в Азербайджане и вопросы соблюдения прав человека в этой стране.

Pleased to host #Azerbaijan FM @bayramov_jeyhun for our Cooperation Council. Good discussions on bilateral cooperation & reforms, incl. negotiating new agreement, & challenges of coronavirus & #NagornoKarabakh conflict. EU ready to a role in support of @OSCE Minsk Group Co-Chairs pic.twitter.com/BqM0qKDhJj

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2020