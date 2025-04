ЄС висловив зацікавленність у газовій співпраці з Азербайджаном

“ЄС хоче укласти нову амбітну і всеосяжну угоду по співпраці з Азербайджаном, засновану на дотриманні демократії, прав людини і фундаментальних свобод. Це буде сприяти диверсифікації азербайджанської економіки і розвитку наших торговельних відносин, а також буде сприяти розвитку нашого партнерства в найширшій формі, — заявив Боррель. — ЄС готовий підтримувати і формувати довгострокове врегулювання нагірно-карабаського конфлікту в тісній взаємодії з Мінською групою ОБСЄ”.

У свою чергу, єврокомісар з розширення Олівер Варгелі підкреслив зацікавленість Євросоюзу в розвитку газової співпраці з Азербайджаном. Він в черговий раз нагадав, що Брюссель очікує отримання перших поставок газу з Азербайджану по Південному газовому коридору до кінця поточного року, і зазначив, що Брюссель вивчає можливість продовжити цей газотранспортний проект на Західні Балкани.

Згідно з підсумковим заявою, учасники зустрічі також обговорили процес реформ в Азербайджані і питання дотримання прав людини в цій країні.

Pleased to host #Azerbaijan FM @bayramov_jeyhun for our Cooperation Council. Good discussions on bilateral cooperation & reforms, incl. negotiating new agreement, & challenges of coronavirus & #NagornoKarabakh conflict. EU ready to a role in support of @OSCE Minsk Group Co-Chairs pic.twitter.com/BqM0qKDhJj

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 18, 2020