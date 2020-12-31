Азербайджан заявил о начале поставок газа в Европу

“Стратегическая цель Южного газового коридора была достигнута за счет начала коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу...Поставка газа на юг Европы из нового источника не только обеспечивает потребителей энергией на более выгодных условиях, способствует декарбонизации, но и служит для соединения континента с Каспийским регионом”, — сказано в сообщении.

Так, строительство Трансадриатического газопровода началось в 2016 году и длилось до октября 2020 года, проект обошелся в 4,5 млрд евро. Общая протяженность газопровода — 878 км, газ транспортируется с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

Как ранее сообщал УНН, Евросоюз хотел заключить новое соглашение о партнерстве с Азербайджаном, в том числе по закупке газа, а также участвовать в урегулировании в Нагорном Карабахе.