Автослюсар з Донеччини виграв в “Лото-Забаву” автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У неділю, 6 листопада, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 24-річний автослюсар з Донеччини виграв автомобіль, повідомляє УНН з посиланням на всеукраїнську лотерейну газету “Азарт”.
За словами переможця Сергія Зайцева, він ніколи в житті не купував лотерейні білети, а до студії приїхав за дорученням дружини Вікторії, яка напередодні придбала перший в житті білет “Лото-Забава”.
Нагадаємо, в той день, ще двоє щасливчиків з Тернопільської та Чернівецької областей зірвали на двох 1 млн грн.
Крім того, 200 тис. грн виграв гравець з Житомирської області.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.