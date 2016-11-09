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15 марта, 19:03 • 112037 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132324 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125243 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109827 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104007 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100453 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Автослесарь из Донецкой области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль

Автослесарь из Донецкой области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль

Киев • УНН

 • 5714 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 24-летний автослесарь из Донецкой области выиграл автомобиль, сообщает УНН со ссылкой на всеукраинскую лотерейную газету "Азарт".

По словам победителя Сергея Зайцева, он никогда в жизни не покупал лотерейные билеты, а в студию приехал по поручению жены Виктории, которая накануне приобрела первый в жизни билет "Лото-Забава".

Напомним, в тот день, еще двое счастливчиков из Тернопольской и Черновицкой областей сорвали на двух 1 млн грн.

Кроме того, 200 тыс. грн выиграл игрок из Житомирской области.

Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеров за все время существования лотереи.

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