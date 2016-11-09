Автослесарь из Донецкой области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль

По словам победителя Сергея Зайцева, он никогда в жизни не покупал лотерейные билеты, а в студию приехал по поручению жены Виктории, которая накануне приобрела первый в жизни билет "Лото-Забава".

Напомним, в тот день, еще двое счастливчиков из Тернопольской и Черновицкой областей сорвали на двух 1 млн грн.

Кроме того, 200 тыс. грн выиграл игрок из Житомирской области.

Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".

Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеров за все время существования лотереи.