Автослесарь из Донецкой области выиграл в "Лото-Забаву" автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В воскресенье, 6 ноября, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 24-летний автослесарь из Донецкой области выиграл автомобиль, сообщает УНН со ссылкой на всеукраинскую лотерейную газету "Азарт".
По словам победителя Сергея Зайцева, он никогда в жизни не покупал лотерейные билеты, а в студию приехал по поручению жены Виктории, которая накануне приобрела первый в жизни билет "Лото-Забава".
Напомним, в тот день, еще двое счастливчиков из Тернопольской и Черновицкой областей сорвали на двух 1 млн грн.
Кроме того, 200 тыс. грн выиграл игрок из Житомирской области.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".
Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеров за все время существования лотереи.