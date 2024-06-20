Автори фільму “Буча”, який знятий за сприяння ГУР, оприлюднили офіційний трейлер стрічки

Сьогодні, 20 червня, вийшов трейлер фільму "Буча", заснований на реальних подіях, які відбулись під час російської окупації міста. До роботи над фільмом долучилися представники Головного управління розвідки МОУ, які надавали фото та відеоматеріали, текстові перехоплення розмов російських військових та агентурні дані.

Про це повідомляє ГУР в Telegram, передає УНН.

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Як зазначається в повідомленні, сьогодні вийшов трейлер фільму "Буча", який заснований на реальних подіях, які відбулись під час російської окупації міста. Фільм було знято за сприяння ГУР.

Під час роботи над фільмом нам дуже допомагали представники Головного управління розвідки МОУ. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали, знайомили з текстами перехоплень розмов російських військових, агентурними даними. Все це ми використовували у фільм

Зазначається, що головний герой фільму - громадянин Казахстану, який отримав притулок в Україні за кілька років до широкомасштабної війни, а у час окупації, ризикуючи власним життям, врятував від російських загарбників більше двохсот українців.

Фільм створено завдяки інвестиціям приватних осіб з України, Польщі, Канади та США. У широкий прокат у кінотеатрах України художній фільм "Буча" вийде 7 листопада 2024 року