Сегодня, 20 июня, вышел трейлер фильма "буча", основанный на реальных событиях, которые произошли во время российской оккупации города. К работе над фильмом присоединились представители Главного управления разведки МОУ, которые предоставляли фото и видеоматериалы, текстовые перехваты разговоров российских военных и агентурные данные.

Об этом сообщает ГУР в Telegram, передает УНН.

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Как отмечается в сообщении, сегодня вышел трейлер фильма "буча", который основан на реальных событиях, которые произошли во время российской оккупации города. Фильм был снят при содействии ГУР.

Во время работы над фильмом нам очень помогали представители Главного управления разведки МОУ. Они консультировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы, знакомили с текстами перехватов разговоров российских военных, агентурными данными. Все это мы использовали в фильм - рассказал сценарист и продюсер Александр Щур.

Отмечается, что главный герой фильма - Гражданин Казахстана, который получил убежище в Украине за несколько лет до широкомасштабной войны, а во время оккупации, рискуя собственной жизнью, спас от российских захватчиков более двухсот украинцев.

Фильм создан благодаря инвестициям частных лиц из Украины, Польши, Канады и США. В широкий прокат в кинотеатрах Украины художественный фильм "Буча" выйдет 7 ноября 2024 года - добавляют в ГУР.

Напомним

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