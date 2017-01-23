Автомобіль на швидкості протаранив зустрічний мікроавтобус у Києві

Як зазначається, ДТП сталася 22 січня близько 22:00.

За попередніми даними, водій Porsche Cayenne напідпитку, рухаючись зустрічною смугою на великій швидкості протаранив автомобіль Mercedes-Benz Sprinter.

"У результаті аварії важко постраждав і був госпіталізований в реанімацію ЛШМД водій автомобіля Mercedes", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місці працювала оперативно-слідча група і патрулі поліції.