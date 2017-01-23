Автомобиль на скорости протаранил встречный микроавтобус в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Водитель на автомобиле Porsche Cayenne поздно вечером выехал на встречную и врезался в микроавтобус на проспекте Героев Сталинграда в столице, есть пострадавшие, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Как отмечается, ДТП произошло 22 января около 22:00.
По предварительным данным, водитель Porsche Cayenne в нетрезвом состоянии, двигаясь по встречной полосе на большой скорости протаранил автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.
"В результате аварии тяжело пострадал и был госпитализирован в реанимацию БСМП водитель автомобиля Mercedes", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте работала оперативно-следственная группа и патрули полиции.