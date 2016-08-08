Автівка в'їхала в дерево на Донеччині, постраждали троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У селі Новополтава на Донеччині автомобіль Geely Emgrand врізався в дерево на узбіччі дороги, внаслідок події постраждали троє людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України у Донецькій області.
О 02:15 на телефон Служби порятунку “101” від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Новополтава на вулиці Леніна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що автомобіль Geely Emgrand врізався в дерево на узбіччі дороги. На момент аварії в машині знаходилися три людини.
Рятувалики за допомогою лому та гідравлічної розтяжки деблокували постраждалих та передали лікарям.
Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються.