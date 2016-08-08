Автомобиль въехал в дерево в Донецкой области, пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В селе Новополтава Донецкой области автомобиль Geely Emgrand врезался в дерево на обочине дороги, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС Украины в Донецкой области.
В 2:15 на телефон Службы спасения "101" от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Новополтава на улице Ленина.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что автомобиль Geely Emgrand врезался в дерево на обочине дороги. На момент аварии в машине находились три человека.
Спасатели с помощью лома и гидравлической растяжки деблокировали пострадавших и передали врачам.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.