Австралія про передачу бронетранспортерів для України: перші чотири машини відправилися з бази Емберлі минулого тижня

Деталі

Зазначається, що чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124. Ще буде передано 10 таких машин. Загальний пакет військової допомоги уряду Австралії включає підтримку на суму понад 197 доларів. До нього увійдуть бронемашини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і спорядження.

Як заявив прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе, ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

Цитата

“Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну з самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних можливостей, таких як бронетранспортери, які прибули минулого тижня”, — наголосив він.

Довідка

Бронетранспортер M113AS4 — бойова броньована машина, розроблена в кінці 1950-х, призначена для доставки солдатів на поле бою. Австралійська модифікація являє собою модернізований варіант.

Нагадаємо

Австралія ввела фінансові санкції та заборонила в’їзд двом донькам російського диктатора володимира путіна, доньці глави МЗС рф сергія лаврова та 144 російським депутатам.