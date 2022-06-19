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Австралия о передаче бронетранспортеров для Украины: первые четыре машины отправились с базы Эмберли на прошлой неделе

Австралия о передаче бронетранспортеров для Украины: первые четыре машины отправились с базы Эмберли на прошлой неделе

Киев • УНН

 • 132222 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Австралия приступила к передаче бронетранспортеров для Украины: первые четыре машины уже покинули базу Эмберли на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Детали

Отмечается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет Ан-124. Еще будет передано 10 таких машин. Общий пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму свыше 197 долларов. В него войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

Как заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

Цитата

“Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию россии против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, прибывшие на прошлой неделе”, — подчеркнул он.

Справка

Бронетранспортер M113AS4 — боевая бронированная машина, разработанная в конце 1950-х, предназначена для доставки солдат на поле боя. Австралийская модификация представляет собой модернизированный вариант.

Напомним 

Австралия ввела финансовые санкции и запретила вьезд двум дочерям российского диктатора владимира путина, дочери главы МИД рф сергея лаврова и 144 российским депутатам.

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