Австралія представила найбільшу оборонну реформу за останні десятиліття

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Міністр оборони Річард Марлес оприлюднив стратегічний огляд, в якому міститься заклик до різкого переходу до стримування дальньої дії з використанням ракет, підводних човнів та кіберзасобів, щоб тримати супротивників на відстані витягнутої руки.

"Сьогодні, вперше за 35 років, ми переглядаємо місію Сил оборони Австралії", - сказав Марлес.

Описуючи нарощування збройних сил Китаю як найбільше та найбільш амбітне з усіх країн з часів Другої світової війни, огляд попереджає, що "ризики військової ескалації чи прорахунків зростають".

У відповідь на цю загрозу австралійські збройні сили розвиватимуть здатність завдавати ударів з повітря, суші та моря, зміцнювати північні бази та набирати додаткові війська.

"Ми прагнемо змінити розрахунки, щоб жоден потенційний агресор ніколи не дійшов висновку, що переваги конфлікту переважують ризики", - йдеться в огляді.

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Австралія вже оголосила про ключовий інструмент своєї нової стратегії — розробку малопомітних атомних підводних човнів великої дальності, здатних завдати удару у відповідь крилатими ракетами без попередження.

Цього року буде проведено короткий незалежний огляд бойового надводного флоту ВМФ, щоб переконатися, що його розмір, структура та склад відповідають можливостям, які надають нові атомні підводні човни.

Найбільші зміни можуть відчуватися в австралійській армії, яка тепер приділятиме більше уваги обороні узбережжя, особливо на великій півночі країни.

Місто Дарвін на півночі Австралії зазнало бомбардування Японією під час Другої світової війни, але донедавна фахівці з оборонного планування вважали, що отримають попередження за десятиліття до того, як новий напад стане неминучим.

"Наступ "ракетної ери" у сучасній війні, що виразився у поширенні високоточної ударної зброї великої дальності, радикально зменшив географічні переваги Австралії", - йдеться в огляді.

В результаті перед армією також буде поставлено завдання забезпечити "дальнобійні ударні можливості", тоді як існуючі проекти, орієнтовані на наземні цілі, будуть знищені.

План закупівлі 450 бойових машин піхоти буде скорочено до 129.

Мільярдна програма розробки гаубичних артилерійських систем ближнього радіусу дії, швидше за все, буде скасована на користь придбання HIMARS більшої дальності.

В огляді Китай згадується лише дев'ять разів і жодного разу як противник.

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Доповнення

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), військові витрати Китаю минулого року досягли рекордних 292 мільярдів доларів.

Це спровокувало гонку озброєнь у регіоні: Південна Корея, Японія та Австралія вкладають більше коштів у оборону.

За даними SIPRI, військові витрати в Азії та Океанії зросли на 45% із 2013 року.