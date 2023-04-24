Австралия представила крупнейшую оборонную реформу за последние десятилетия

Детали

Министр обороны Ричард Марлес обнародовал стратегический обзор, в котором содержится призыв к резкому переходу к сдерживанию дальнего действия с использованием ракет, подводных лодок и киберсредств, чтобы держать противников на расстоянии вытянутой руки.

"Сегодня, впервые за 35 лет, мы пересматриваем миссию Сил обороны Австралии", - сказал Марлес.

Описывая наращивание вооруженных сил Китая как самое большое и наиболее амбициозное из всех стран со времен Второй мировой войны, обзор предупреждает, что "риски военной эскалации или просчетов растут".

В ответ на эту угрозу австралийские вооруженные силы будут развивать способность наносить удары с воздуха, суши и моря, укреплять северные базы и набирать дополнительные войска.

"Мы стремимся изменить расчеты, чтобы ни один потенциальный агрессор никогда не пришел к выводу, что преимущества конфликта перевешивают риски", - говорится в обзоре.

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Австралия уже объявила о ключевом инструменте своей новой стратегии — разработке малозаметных атомных подводных лодок большой дальности, способных нанести ответный удар крылатыми ракетами без предупреждения.

В этом году будет проведен краткий независимый обзор боевого надводного флота ВМФ, чтобы убедиться, что его размер, структура и состав соответствуют возможностям, которые предоставляют новые атомные подводные лодки.

Наибольшие изменения могут ощущаться в австралийской армии, которая теперь будет уделять больше внимания обороне побережья, особенно на большом севере страны.

Город Дарвин на севере Австралии подвергся бомбардировке Японией во время Второй мировой войны, но до недавнего времени специалисты по оборонному планированию считали, что получат предупреждение за десятилетия до того, как новое нападение станет неизбежным.

"Наступление "ракетной эры" в современной войне, выразившееся в распространении высокоточного ударного оружия большой дальности, радикально уменьшило географические преимущества Австралии", - говорится в обзоре.

В результате перед армией также будет поставлена задача обеспечить "дальнобойные ударные возможности", тогда как существующие проекты, ориентированные на наземные цели, будут уничтожены.

План закупки 450 боевых машин пехоты будет сокращен до 129.

Миллиардная программа разработки гаубичных артиллерийских систем ближнего радиуса действия, скорее всего, будет отменена в пользу приобретения HIMARS большей дальности.

В обзоре Китай упоминается лишь девять раз и ни разу как противник.

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Дополнение

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы Китая в прошлом году достигли рекордных 292 миллиардов долларов.

Это спровоцировало гонку вооружений в регионе: Южная Корея, Япония и Австралия вкладывают больше средств в оборону.

По данным SIPRI, военные расходы в Азии и Океании выросли на 45% с 2013 года.