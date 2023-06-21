Авіаційна коаліція: Кулеба обговорив із колегою Расмуссеном наступні кроки Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із главою МЗС Данії Ларсом Льокке Расмуссеном. Як повідомили у МЗС, цшлося про наступні кроки Копенгагена як члена авіаційної коаліції, передає УНН.
Цитата
"Дмитро Кулеба провів переговори з Ларсом Льокке Расмуссеном щодо наступних кроків Данії як члена авіаційної коаліції. Дипломати також приділили особливу увагу розширенню географії підтримки Формули миру", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Кулеба провів у Лондоні переговори з французькою колегою Катрін Колонна та висловив вдячність за відкритість Франції до амбітних результатів саміту НАТО у Вільнюсі. Міністри також обговорили нову підтримку Франції для посилення наступальних спроможностей України.