Авиационная коалиция: Кулеба обсудил с коллегой Расмуссеном следующие шаги Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Дании Ларсом Льокке Расмуссеном. Как сообщили в МИД, речь шла о следующих шагах Копенгагена как члена авиационной коалиции, передает УНН.
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"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Ларсом Льокке Расмуссеном относительно следующих шагов Дании как члена авиационной коалиции. Дипломаты также уделили особое внимание расширению географии поддержки Формулы мира", - говорится в сообщении.
Ранее
Кулеба провел в Лондоне переговоры с французской коллегой Катрин Колонна и выразил благодарность за открытость Франции к амбициозным результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Министры также обсудили новую поддержку Франции для усиления наступательных возможностей Украины.