Авиационная коалиция: Кулеба обсудил с коллегой Расмуссеном следующие шаги Дании

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"Дмитрий Кулеба провел переговоры с Ларсом Льокке Расмуссеном относительно следующих шагов Дании как члена авиационной коалиции. Дипломаты также уделили особое внимание расширению географии поддержки Формулы мира", - говорится в сообщении.

Ранее

Кулеба провел в Лондоне переговоры с французской коллегой Катрин Колонна и выразил благодарность за открытость Франции к амбициозным результатам саммита НАТО в Вильнюсе. Министры также обсудили новую поддержку Франции для усиления наступательных возможностей Украины.