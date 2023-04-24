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Авіація ЗСУ завдала шість ударів по районах зосередження росіян, уражено ЗРК рф та збито два БпЛА

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Уражено зенітно-ракетний комплекс рф. Також було збито два розвідувальних БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Доповнення

На території Миколаївської області українські військові збили ворожий розвідувальний безпілотник типу «Мерлін».

ЗСУ збили російський гелікоптер Мі-24.

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