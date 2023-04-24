Авиация ВСУ нанесла шесть ударов по районам сосредоточения россиян, поражены ЗРК рф и сбиты два БпЛА

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«Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбито 2 вражеских разведывательных БпЛА различных типов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Дополнение

На территории Николаевской области украинские военные сбили вражеский разведывательный беспилотник типа «Мерлин».

ВСУ сбили российский вертолет Ми-24.