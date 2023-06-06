Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Минулої доби нашими захисниками було знищено 10 ворожих розвідувальний БпЛА та 6 ударних, різних типів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби, що минула, уразили 2 пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще 4 важливих цілі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили ППО ліквідували 35 із 35 крилатих ракет