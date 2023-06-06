Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательный БпЛА и 6 ударных, различных типов", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели.

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