Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, збито 2 ворожих БпЛА

Цитата

«Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Доповнення

Сили оборони Сіверщини знищили два російських беспілотники.