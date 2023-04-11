Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян, збито 2 ворожих БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих БпЛА типу “Орлан - 10”», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Доповнення
Сили оборони Сіверщини знищили два російських беспілотники.